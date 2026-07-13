Oleiros inicia la constitución de la cooperativa de viviendas de A Rabadeira
Oleiros da por iniciada la constitución de una cooperativa de viviendas en el núcleo de A Rabadeira, en pleno centro de la capital municipal. Fue durante la celebración de una asamblea informativa en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Con esta iniciativa patrocinada por el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, 20 oleirenses van a poder adquirir una vivienda al precio estipulado por la Xunta para las de carácter protegido. En el transcurso de la asamblea, en la que estuvieron presentes más de 450 personas, se informó de las condiciones para participar en la cooperativa, así como de las ayudas públicas existentes. Asimismo, se efectuó un sorteo público para determinar el orden de elección de los pisos.
"En España existe un grave problema para o acceso á vivenda do que Oleiros non é alleo. Agás en municipios rurais nos que existen carencias de servizos, comprar ou alugar unha vivenda en cidades ou áreas urbanas de calquera punto do Estado é prohibitivo para as familias con ingresos baixos e medios", apuntan desde Oleiros.
Políticas propagandísticas
"A Xunta e o Estado, que son as administracións competentes neste ámbito, están a practicar unhas políticas máis propagandísticas que prácticas, pois o único que lograron durante os últimos anos foi o fin contrario ao que supostamente perseguían. Cada cambio lexislativo, cada decreto, cada bono, traduciuse nunha alza de prezos", añaden.
El Gobierno local oleirense asegura que las administraciones locales carecen de cualquier competencia en vivienda. "Iso non impediu que coa nosa política urbanística promovésemos desde 1992 a construcción de 1.171 pisos protexidos, entre os que están os 117 que comezaron meses atrás en Xaz e Perillo; aos que haberá que engadirlle os 28 que se iniciarán en Mera ou estes 20 da praza da Rabadeira".
Oleiros considera que la formación de cooperativas es la única posibilidad real para que los vecinos puedan adquirir vivienda a precios inferiores a los del mercado libre a corto y medio plazo.