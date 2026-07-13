Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros inicia la constitución de la cooperativa de viviendas de A Rabadeira

Fran Moar
Fran Moar
13/07/2026 19:59
Más de 450 personas participaron en la asamblea de Mera
Más de 450 personas participaron en la asamblea de Mera
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Oleiros da por iniciada la constitución de una cooperativa de viviendas en el núcleo de A Rabadeira, en pleno centro de la capital municipal. Fue durante la celebración de una asamblea informativa en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Con esta iniciativa patrocinada por el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, 20 oleirenses van a poder adquirir una vivienda al precio estipulado por la Xunta para las de carácter protegido. En el transcurso de la asamblea, en la que estuvieron presentes más de 450 personas, se informó de las condiciones para participar en la cooperativa, así como de las ayudas públicas existentes. Asimismo, se efectuó un sorteo público para determinar el orden de elección de los pisos.

"En España existe un grave problema para o acceso á vivenda do que Oleiros non é alleo. Agás en municipios rurais nos que existen carencias de servizos, comprar ou alugar unha vivenda en cidades ou áreas urbanas de calquera punto do Estado é prohibitivo para as familias con ingresos baixos e medios", apuntan desde Oleiros.

Políticas propagandísticas

"A Xunta e o Estado, que son as administracións competentes neste ámbito, están a practicar unhas políticas máis propagandísticas que prácticas, pois o único que lograron durante os últimos anos foi o fin contrario ao que supostamente perseguían. Cada cambio lexislativo, cada decreto, cada bono, traduciuse nunha alza de prezos", añaden.

El Gobierno local oleirense asegura que las administraciones locales carecen de cualquier competencia en vivienda. "Iso non impediu que coa nosa política urbanística promovésemos desde 1992 a construcción de 1.171 pisos protexidos, entre os que están os 117 que comezaron meses atrás en Xaz e Perillo; aos que haberá que engadirlle os 28 que se iniciarán en Mera ou estes 20 da praza da Rabadeira".

Oleiros considera que la formación de cooperativas es la única posibilidad real para que los vecinos puedan adquirir vivienda a precios inferiores a los del mercado libre a corto y medio plazo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ana María Enero Monroy (abajo, segunda por la derecha), con el cartel de las fiestas

Ana Enero Monroy | “Vamos a tener las mejores fiestas de los últimos treinta años”
Dani Sánchez
El grupo Hombres G, en una imagen promocional

Hombres G actuará en A Coruña en septiembre como parte del Recorda Fest
Julia Nóvoa
Protesta de los residentes en O Castelo

Los vecinos del Xalo se movilizan para protestar por las deficiencias en el suministro de agua
Fran Moar
Más de 450 personas participaron en la asamblea de Mera

Oleiros inicia la constitución de la cooperativa de viviendas de A Rabadeira
Fran Moar