Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Los Bomberos de Oleiros acuden un incendio en las placas solares de una residencia de mayores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/07/2026 19:22
Imagen de archivo de los Bomberos de Oleiros
Imagen de archivo de los Bomberos de Oleiros
SEM Oleiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los Bomberos del Servicio de Emerxencias Municipal (SEM) de Oleiros acudieron esta tarde a sofocar un incendio en una instalación de placas solares en la residencia de mayores Ballesol.

Según el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el fuego se declaró a las 17.54 horas y el SEM añadió que fueron los propios empleados del centro los que apagaron las llamas, realizando los Bomberos las pertinentes comprobaciones a su llegada. 

Bomberos en la residencia Ballesol de Oleiros
Bomberos en la residencia Ballesol de Oleiros
SEM OLEIROS

Al lugar de los hechos acudieron también la Policía Local, la Guardia Civil y los técnicos de la instalación fotovoltaica.

Juan Carlos Paz Viñas

Oleiros despide a Juan Carlos Paz Viñas, "referente para varias xeracións na Policía Local"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Obras de la muestra

Curtis inaugura la muestra 'El pulso que permanece' en la casa museo María Antonia Dans
Redacción
Imagen de archivo de los Bomberos de Oleiros

Los Bomberos de Oleiros acuden un incendio en las placas solares de una residencia de mayores
Noelia Díaz
Uno de los accesos del CEIP San Pedro de Visma

La Xunta realiza este verano hasta 45 grandes obras en los centros educativos de A Coruña y Betanzos
Noelia Díaz
Una nube de humo se alza en Kiev tras un ataque ruso

Zelenski pide acelerar los acuerdos de defensa antibalística tras un nuevo ataque ruso nocturno a Kiev
EFE