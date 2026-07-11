Los Bomberos de Oleiros acuden un incendio en las placas solares de una residencia de mayores

Imagen de archivo de los Bomberos de Oleiros SEM Oleiros

Los Bomberos del Servicio de Emerxencias Municipal (SEM) de Oleiros acudieron esta tarde a sofocar un incendio en una instalación de placas solares en la residencia de mayores Ballesol.

Según el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el fuego se declaró a las 17.54 horas y el SEM añadió que fueron los propios empleados del centro los que apagaron las llamas, realizando los Bomberos las pertinentes comprobaciones a su llegada.

Bomberos en la residencia Ballesol de Oleiros SEM OLEIROS

Al lugar de los hechos acudieron también la Policía Local, la Guardia Civil y los técnicos de la instalación fotovoltaica.