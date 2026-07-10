El Ayuntamiento subvenciona actos culturales ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Oleiros apoya las iniciativas culturales y sociales de las entidades vecinales del municipio y para ello abre el plazo de solicitud de ayudas económicas con el objetivo de fomentar y apoyar sus actividades a lo largo del presente ejercicio de 2026. En total se distribuirán un total de 51.000 euros.

Según fuentes municipales, esta convocatoria tiene como finalidad apoyar y dinamizar las actividades culturales y la organización de fiestas patronales y demás entidades sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro oleirense de asociaciones.

Asimismo, podrán optar a estas ayudas todas aquellas entidades vecinales, juveniles, comisiones de fiestas patronales y demás entidades sin ánimo de lucro. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto durante quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 129 del 10 de julio de 2026.