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Oleiros

Oleiros apoya las iniciativas culturales y sociales de las entidades vecinales

Fran Moar
Fran Moar
10/07/2026 14:35
El Ayuntamiento subvenciona actos culturales
El Ayuntamiento subvenciona actos culturales
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El Ayuntamiento de Oleiros apoya las iniciativas culturales y sociales de las entidades vecinales del municipio y para ello abre el plazo de solicitud de ayudas económicas con el objetivo de fomentar y apoyar sus actividades a lo largo del presente ejercicio de 2026. En total se distribuirán un total de 51.000 euros.

Según fuentes municipales, esta convocatoria tiene como finalidad apoyar y dinamizar las actividades culturales y la organización de fiestas patronales y demás entidades sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro oleirense de asociaciones.

Asimismo, podrán optar a estas ayudas todas aquellas entidades vecinales, juveniles, comisiones de fiestas patronales y demás entidades sin ánimo de lucro. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto durante quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 129 del 10 de julio de 2026.

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