La fortaleza de la madurez  mantiene a flote las fiestas de Santa Ana de Mera

Miembros de la comisión de fiestas QUINTANA

Que nadie albergue algún tipo de duda. En Mera durante las fiestas de Santa Ana, que tendrán lugar los días 24, 25 y 26, habrá música y fuegos artificiales. Lo que sí se echará de menos serán la tradicional churrascada y la Festa dos Vellos. El motivo no es otro que la falta de voluntarios para colaborar en la organización de este tipo de eventos.

No obstante, la comisión de fiestas presidida por Lucía García y marcada por la madurez de sus miembros, aunque solicita un relevo generacional, por lo de pronto no tirará la toalla y si los merachos así lo disponen continuará encargándose de la contratación de los grupos musicales y de la pirotecnia.

“Pero así non é plan. Ás festas de Santa Ana sempre tiveron máis actividades pero nós xa temos unha idade e levamos moitos anos”, se lamenta García, que considera que con ocho personas se pueden organizar unos festejos de calidad y sin excesivo esfuerzo.

Sorteo

Este año, al igual que el anterior, se realizará un sorteo entre todos los vecinos que aporten para las fiestas un mínimo de cincuenta euros. La iniciativa nació en 2025 como forma de agradecimiento a todos aquellos que habían colaborado económicamente.

“Tiñamos previsto encargarnos da festa por última vez e decidimos facer algo novedoso para recaudar máis cartos porque as orquestas costan moito. E ocurríusenos dar unha rifa a todos aqueles que no lugar de 40 euros nos dese 50. Tan ben foi a cousa que fixemos dous sorteos de 150 euros”, añade esta vecina de Mera, que lleva contabilizadas ya 39 personas que entrarán en el sorteo.

Por su parte, el programa de esta edición cuenta con la actuación del grupo Elebe 2.0 y Dj Javi Eiroa, el viernes. El sábado, 25, la intérprete Nunzia Giannota será la encargada de amenizar la sesión vermú; a las 18.00 horas habrá un festival folclórico organizado por la asociación A Marola. Asimismo, a las 22.00 tendrá lugar un concierto que ofrecerán Os Revenidos y Clandestinos. El domingo, 26, se oficiarán misas desde las 09.00 hasta las 13.00.

A las 22.30 dará comienzo una verbena que amenizará Principal. Ya entrada la medianoche tendrá lugar una sesión de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Rocha Ares.