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Oleiros

El BNG afirma que el alquiler medio de una vivienda en Oleiros alcanza los 756 euros

Fran Moar
Fran Moar
09/07/2026 18:53
Escaparate de una inmobiliaria
Escaparate de una inmobiliaria
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El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de Oleiros asegura que el alquiler medio de una vivienda en el municipio puede alcanzar los 756 euros si se trata de un contrato nuevo. Esta cifra, a la que añade que la media es de 604 euros en el resto de contratos, sitúa a Oleiros a la cabeza de Galicia en ambas categorías, según la formación. "Os datos da Estatística de Vivendas Declaradas no IRPF 2024 da Axencia Tributaria confirman que Oleiros é o concello galego cos alugueiros máis elevados, tanto no prezo mensual como nos novos contratos. Esta información, baseada nas declaracións do IRPF, constitúe unha radiografía especialmente fiabel do mercado do alugueiro", dice el portavoz Iván Rocha.

"O acceso á vivenda é un dereito, non un luxo. Un concello con elevada renda media como Oleiros debe asumir unha maior responsabilidade pública para garantir que a mocidade, as familias traballadoras e as persoas maiores poidan desenvolver o seu proxecto de vida sen seren expulsadas polo incremento continuado dos prezos", añade el edil.

Propuestas al pleno

Por todo ello, el BNG realizará diversas propuestas en la próxima sesión plenaria con el principal objetivo de revertir la situación. Algunas de ellas son: declarar zonas tensionadas para aplicar los mecanismos previstos en la legislación; impulsar un parque público municipal de alquiler asequible mediante adquisición, rehabilitación y movilización de viviendas vacías; priorizar la rehabilitación frente a la expansión urbanística o ceder suelo municipal para cooperativas o alquiler accesible.

"Algunhas destas medidas teñen un impacto directo sobre os prezos e outras aumentan a oferta de alugueiro estábel, que é a vía máis eficaz para conter os prezos a medio prazo", apunta Rocha, al tiempo que recuerda que la Xunta reconoce a los ayuntamientos competencias para programar políticas municipales de vivienda y promoción y gestión de vivienda, entre otras.

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