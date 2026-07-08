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Oleiros

Oleiros refuerza el cuadro de personal con la incorporación de casi treinta trabajadores

El Ayuntamiento aprobó la oferta de empleo público correspondiente al presente ejercicio de 2026

Fran Moar
Fran Moar
08/07/2026 04:00
El Ayuntamiento incorporará a tres policías locales
El Ayuntamiento incorporará a tres policías locales
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Oleiros refuerza el cuadro de personal municipal con la pronta incorporación de casi treinta trabajadores, en concreto, 29. Según publica el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su edición del pasado lunes, día 6, mediante resolución de la delegada de Personal “se aprobó la oferta de empleo público de Ayuntamiento de Oleiros correspondiente al año 2026”.

Las plazas que se ofertan corresponden tanto a personal funcionario como a personal laboral. En el primer apartado se precisan un técnico en administración especial; tres policías locales; un auxiliar administrativo; dos administrativos, y 18 administrativos por promoción interna. En el segundo se requiere un operario de servicios y conducción; un agente de emergencias y protección civil; un animador deportivo, y un operario de servicios generales.

Los futuros empleados municipales pasarán a formar parte de una plantilla laboral que fluctúa entre los 520 y los 550 empleados, en los distintos departamentos. La mayor parte de los trabajadores realizan labores administrativas o servicios municipales.

Socorristas

El último proceso de incorporación de personal laboral que efectuó el Ayuntamiento oleirense tuvo lugar el pasado mes de junio cuando se contrataron a 47 socorristas destinados a velar por la seguridad en los principales arenales del municipio.

Permanecerán hasta el 15 de septiembre distribuidos en 36 socorristas, seis patrones de embarcaciones, tres auxiliares de información, un supervisor y un jefe de equipo.

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