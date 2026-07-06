Oleiros recibe 453 solicitudes para los 20 pisos protegidos que se construirán en A Rabadeira

Los pisos se ubicarán en las inmediaciones de la casa consistorial ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Casi medio millar, en concreto 453, son las solicitudes formuladas ante el Ayuntamiento de Oleiros para acceder a alguno de los veinte pisos de protección que está previsto se construyan en dos parcelas municipales ubicadas en el núcleo de A Rabadeira, en las inmediaciones de la casa consistorial.

El plazo de presentación finalizó el pasado domingo, día 5, jornada hábil para presentar peticiones ya que debían realizarse a través de internet. El siguiente paso de este proceso se dará el próximo lunes, 13, cuando durante una asamblea se ofrezcan todos los detalles para la concesión de las viviendas, especialmente al referido a la celebración de un sorteo entre todos los solicitantes.

El alcalde, Ángel García Seoane, volvió a insistir en la necesidad de optar por el azar para llevar a cabo la adjudicación porque hay más de veinte solicitudes para cada una de las viviendas.

Además volvió a insistir en que en España existe un grave problema de acceso a vivienda y que ante “a falta de políticas públicas efectivas por parte da Xunta e do Estado, que son as administracións competentes neste ámbito, o Concello vai máis alá das súas obrigas e promove a creación de cooperativas de vivenda mediante a venda de parcelas de propiedade municipal, logradas a través da xestión urbanística, a prezos inferiores aos de mercado”.