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Oleiros

Oleiros denuncia que Naturgy pretendía cobrar 32.000 por el suministro eléctrico de las fiestas de Dorneda

El Ayuntamiento asume el coste de un generador

Fran Moar
Fran Moar
03/07/2026 19:54
Fachada de la sede de Naturgy en Madrid
Fachada de la sede de Naturgy en Madrid
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El Ayuntamiento de Oleiros denuncia que Naturgy pretendía cobrar a la comisión de fiestas de Dorneda, al igual que en su momento a la de Maianca, 32.000 euros por el servicio de suministro eléctrico durante las fiestas patronales que se celebran a lo largo de este fin de semana.

"Trátase dunha cantidade completamente desproporcionada que evidencia, unha vez máis, a forma de actuar dunha empresa que, aproveitando a súa posición de dominio, antepón unicamente os seus intereses económicos ás necesidades da cidadanía", dijo el alcalde, Ángel García Seoane, al tiempo que anunció que el Ayuntamiento asume el coste económico de un generador para dotar de suministro eléctrico a los festejos.

El regidor dice que las comisiones de fiestas realizan un trabajo totalmente altruísta e imprescindible para conservar una parte fundamental de la vida social y cultural de las parroquias. "Durante meses dedican tempo e esforzo a organizar as celebracións, recadando fondos porta por porta e afrontando innumerables dificultades para que toda a veciñanza poda desfrutar das festas. Resulta inaceptable que, ademais dese sacrificio, teñan que enfrontarse a esixencias económicas deste calibre por parte dunha empresa que, privatizada no seu día, presta un servizo esencial", denuncia.

Poner en riesgo la tradición

Considera García Seoane que si prácticas, como la que critica de Naturgy, se generalizan "moitas comisións verían imposible organizar as festas populares, poñendo en risco unha tradición que forma parte da identidade dos nosos pobos e que só é posible grazas ao compromiso desinteresado dos que o compoñen". 

Las fiestas de Dorneda se desarrollan hasta el domingo, día 5, con un amplio programa de actos para todos los públicos, que incluyen las actuaciones de las orquestas Costa Dorada y Alkar, degustaciones de langostinos, churrasco y navajas, así como la celebración de la tercera edición del Mercado de Proximidade.

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