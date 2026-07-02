Oleiros sanciona al dueño de un perro suelto que mató a otro en el parque de las Trece Rosas 

Una persona pasea tras la estatua que rinde homenaje a las Trece Rosas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Oleiros sancionará al dueño de un perro que mató a otro cuando se encontraba suelto en el parque de las Trece Rosas, ubicado entre los núcleos de Santa Cruz y Bastiagueiro. El incidente, según indicó el propio alcalde, Ángel García Seoane, tuvo lugar durante la tarde del miércoles 1.

"Onte prodúxose un acto moi grave. Un can que estaba solto matou a outro e mentras o dono de este último estaba moi disgustado o propietario do primeiro chuleábase e alardeaba do que fixera o seu animal", señalaba el regidor en su habitual intervención de los jueves en la emisora local de radio.

"Actuacións como esta non as imos a permitir. Esta persoa vai ser sancionada, ainda que xa me dixeron que non lle dou moita importancia. Seica dixo 'No me importa. La pago y punto'. Se cadra non lle chega con cartos porque estamos dispostos a ir aos tribunais", añadió Seoane, al tiempo que aseguraba que el infractor ya fue amonestado de palabra en reiteradas ocasiones por llevar el perro sin correa.

Obligación de llevar correa

El mandatario local recuerda que los canes no pueden pasear sueltos en la vía pública y menos en lugares como los parques ya que en ellos hay personas a las cuales no les gustan este tipo de mascotas.

Añadió que también se han recibido denuncias de actuaciones incívicas en lugares como Mera y puso como ejemplo el de un perro que "se lle puxo no peito a un paseante e non lle mordeu de casualidade".