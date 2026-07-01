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Oleiros

La alta demanda obliga a sortear los 20 pisos de protección de A Rabadeira

El plazo para inscribirse en las cooperativas de vivienda de Oleiros finaliza el domingo, día 5

Fran Moar
Fran Moar
01/07/2026 11:25
Los 20 pisos se construirán en el entorno de la plaza de A Rabadeira
Los 20 pisos se construirán en el entorno de la plaza de A Rabadeira
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Residir en Oleiros supone un valor al alcance de alrededor 37.000 'privilegiados'. Quizás por ello sea necesario realizar sorteos para poder acceder a una vivienda en el municipio. Como el que tiene previsto convocar el Gobierno local para adjudicar los 20 pisos de protección que se levantarán en las inmediaciones de la plaza de A Rabadeira, en pleno centro de la capital municipal, a escasos metros de la casa consistorial.

"Hai máis solicitudes que pisos e haberá que facer un sorteo", dijo el alcalde, Ángel García Seoane, en declaraciones a la emisora local de Radio Coruña, al tiempo que se jactaba de que en los casi cuarenta años de gestión de Alternativa dos Veciños se han construido 1.700 viviendas de protección oficial.

Problema de vivienda

Fuentes municipales indican que en España existe un grave problema de acceso a la vivienda y ante "a falta de políticas públicas efectivas por parte da Xunta e do Estado, que son as administracións competentes neste ámbito, o Concello vai máis alá das súas obrigas e promove a creación de cooperativas de vivenda mediante a venda de parcelas de propiedade municipal, logradas a través da xestión urbanística, a prezos inferiores aos de mercado".

Respecto a esta cuestión, el próximo domingo, día 5, finaliza el plazo para inscribirse en las dos cooperativas de A Rabadeira. Los interesados pueden anotarse en la sede electrónica ubicada en oleiros.org/es/.

Los inscriptos serán convocados mediante correo electrónico para asistir a una asamblea informativa en la que se ofrecerá información detallada del proceso, requisitos, plazos, importes, posibilidades de financiación, características de las viviendas. Respecto al precio y los requisitos de acceso son los estipulados por la Xunta.

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