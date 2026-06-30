Últimos días para optar a una vivienda protegida en A Rabadeira, Oleiros
"As veciñas e veciños de Oleiros que desexen adquirir un piso a prezos inferiores aos do mercado libre aínda poden inscribirse para optar a participar nunha nova cooperativa que se vai crear para construír 20 vivendas protexidas no centro de Oleiros, na praza da Rabadeira". Así comunicó este martes el Ayuntamiento de Oleiros que el domingo, día 5 de julio, termina el plazo para participar en la cooperativa (a través de la sede electrónica).
Los inscritos serán convocados por correo electrónico para asistir a una asamblea informativa en la que se detallará toda la información relativa al proceso: requisitos, plazos, importes, posibilidades de financiación, características de las viviendas, etc. El Ayuntamiento oleirense puntualiza que tanto el precio como las condiciones de acceso serán las estipuladas por la Xunta.
"En España existe un grave problema para o acceso á vivenda do que Oleiros non é alleo. Ante a falta de políticas públicas efectivas por parte da Xunta e do Estado –que son as administracións competentes neste ámbito-, o Concello vai máis alá das súas obrigas e promove a creación de cooperativas de vivendas mediante a venda de varias parcelas de propiedade municipal, logradas a través da xestión urbanística, a prezos inferiores aos de mercado", indica el alcalde, Ángel García Seoane.
Las inscripciones pueden realizarse en este enlace.