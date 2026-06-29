Un coche cae por el balcón de una casa en Oleiros

El accidente que se produjo este lunes por la mañana en Oleiros fue espectacular, pero, por suerte, se quedó en un susto, bastantes daños materiales y pocos físicos.

El suceso se produjo a primera hora de la mañana en una vivienda de la calle Fermín Bouza Brey, cercana a la N-VI a la altura de Iñás. El conductor perdió el control de su coche cuando iba a salir de su domicilio y terminó cayendo por el balcón elevado de la casa.

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Por suerte, este no sufrió más que pequeños golpes, aunque la caída del coche por la barandilla de la vivienda hacia un desnivel situado a sus pies, dejó muchos daños materiales en la casa y también en el propio vehículo. El turismo quedó literalmente colgado con el morro hacia el suelo.