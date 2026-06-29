El alcalde de Oleiros justifica el cobro de la ORA a residentes para fomentar la rotación

Parquímetro ubicado en Santa Cristina Quintana

Una cuestión que se le plantea de modo reiterado en los plenos al alcalde, Ángel García Seoane, es cuándo tiene previsto eximir a los propietarios de vehículos, empadronados en el municipio, de la obligación de abonar la ORA. Y la respuesta del regidor hasta la fecha viene siendo siempre la misma: ‘ad kalendas graecas’. Su negativa a exonerar a sus convecinos del pago de una tasa que se establece en plena época estival en los frentes de las principales playas del municipio la justifica en el hecho de que se pretende fomentar la rotación en las plazas de estacionamiento. Considera que si se hiciese de otro modo los residentes las coparían toda la jornada, lo que impediría que los visitantes encontrasen espacios para aparcar, y esto, por una parte, perjudica a la economía de los hosteleros y, por otra, podría provocar colapsos de tráfico por los estacionamientos indebidos.

Sin embargo, el BNG volvió esta semana a plantear la cuestión pero, en este caso, para una zona muy concreta: el aparcamiento de Seixo Branco. “Achamos que as persoas residentes nese espazo concreto, deberían contar cun cartón de residentes para poder estacionar todo o ano sen pagamento. Descoñecemos o número concreto, mais sabemos que é moi escaso. Estamos perante unha demanda dos veciños desas rúas. BNG e residentes achamos que esta demanda debe ser atendida”, señalan desde la formación, al tiempo que aplauden que el Gobierno local restrinja el tránsito de no residentes por Seixo Branco.

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Cabe indicar que desde el pasado día 1 permanece en funcionamiento la ORA en las inmediaciones de las playas de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Naval, Mera y Canabal. Estará operativa hasta el 15 de septiembre, de lunes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas. La tarifa parte de los 0,70 céntimos que posibilita estacionar una hora, hasta los 5,50 que permiten dejar el vehículo durante todo el día.

Asimismo, existen tramos intermedios, como el de 1,50 (dos horas), 2,50 (tres horas) o 3,50 para estacionar cuatro horas.

“Este sistema constitúe unha forma de ordenación dun espazo público nunha zona turística cando máis preciso é, no caso de Oleiros, no verán; onde a escaseza de solo dispoñible con destino a aparcadoiro e o aumento do parque automobilístico determinan a necesidade de facer unha distribución racional e equitativa dos estacionamentos entre todas as persoas usuarias”, indican fuentes municipales.

Añaden que la tecnología con la que están dotados los parquímetros permite el pago mediante tarjeta o móvil, y utilizar la aplicación ‘easypark’.