Pepe Esquinas, Premio Nacional de Medio Ambiente, en Dexo Terra Viva

Pepe Esquinas, durante una intervención en los Premios FAO Archivo El Ideal Gallego

Pepe Esquinas, Premio Nacional de Medio Ambiente, estará mañana a mediodía en Dexo Terra Viva, un evento organizado por la Asociación Vecinal San Antón de Dexo en colaboración con el Ayuntamiento de Oleiros.

Esta cita atrae investigadores, divulgadores, agricultores, artesanos y vecinos comprometidos con un modelo de desarrollo más respetuoso con el territorio y mañana contará con Pepe Esquinas, Premio Nacional de Medio Ambiente y una de las voces más reconocidas en la defensa de la biodiversidad agrícola.