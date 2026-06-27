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Oleiros

Pepe Esquinas, Premio Nacional de Medio Ambiente, en Dexo Terra Viva

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/06/2026 22:28
Pepe Esquinas, durante una intervención en los Premios FAO
Pepe Esquinas, durante una intervención en los Premios FAO
Archivo El Ideal Gallego
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Pepe Esquinas, Premio Nacional de Medio Ambiente, estará mañana a mediodía en Dexo Terra Viva, un evento organizado por la Asociación Vecinal San Antón de Dexo en colaboración con el Ayuntamiento de Oleiros.

Esta cita atrae investigadores, divulgadores, agricultores, artesanos y vecinos comprometidos con un modelo de desarrollo más respetuoso con el territorio y mañana contará con Pepe Esquinas, Premio Nacional de Medio Ambiente y una de las voces más reconocidas en la defensa de la biodiversidad agrícola.

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