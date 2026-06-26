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Oleiros

Orden de demolición y multas de hasta un millón por dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/06/2026 20:43
Obra Bastiagueiro
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La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha ordenado el derribo de dos actuaciones urbanísticas ilegales en Bastiagueiro y en las inmediaciones de Naval. Además, ha iniciado sendos expedientes sancionadores que podrían conllevar multas de entre 60.000 euros y un millón, indican desde Oleiros. 

La resolución llega tras dos denuncias de la institución municipal en 2024. El Ayuntamiento de Oleiros explica que, aunque dispone de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), las competencias sobre estos terrenos, al estar situados en la costa, corresponden a la Xunta a través de la APLU.

Uno de los casos afecta a una finca de Bastiagueiro donde, según el Ayuntamiento de Oleiros, su titular construyó varias edificaciones nuevas y amplió una pérgola sin solicitar autorización municipal, si bien aclara que “aunque la hubiera pedido, nunca habría sido concedida, ya que la zona está clasificada como espacio verde en el PXOM y se encuentra dentro del ámbito de protección del litoral”, matiza el Gobierno de Seoane. En esa misma finca se conserva la caseta utilizada en su momento por Francisco Franco. 

El segundo expediente afecta a una finca situada en las inmediaciones de Naval, en Dorneda. Allí se realizaron rellenos con cientos de camiones de tierra que modificaron la orografía del terreno, elevando la parcela más de cinco metros sobre las colindantes y, tras la denuncia, se iniciaron las obras para devolver el terreno a su estado original

La APLU da tres meses para la demolición de las construcciones ilegales de Bastiagueiro, mientras continúa la tramitación de los expedientes sancionadores en ambos casos, y Oleiros recuerda que cualquier actuación urbanística debe contar con a autorización uy debe ajustarse al PXOM.

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