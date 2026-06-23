Trump y Netanyahu dispuestos ya 'a cabalgar' hacia donde el alcalde de Oleiros solo sabe

La falla permanece instalada desde las doce del mediodía QUINTANA

Promesa cumplida. El Ayuntamiento de Oleiros ya instaló la falla en la playa de Bastiagueiro en la que se representa a Donald Trump y Benjamin Netanyahu a lomos de un misil dispuestos 'a cabalgar' hacia donde solo el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sabe. Hacia la puesta del sol no será porque este ya estará puesto a medianoche cuando está previsto que se encienda la pira.

"Hoxe vai despegar un misil que transportará aos terroristas e asasinos Trump e Netanyahu cara o infinito. Antes do despegue prevense varias declaracións de Trump que se poderán escoitar en toda a praia; e tamén haberá conxuros para que non sufran moito", comentó el regidor.

La falla forma parte del programa de actividades organizado por el Gobierno local con motivo de la festividad de San Juan. Cabe recordar que está permitido realizar hogueras en las playas pero que está prohibido llevar enseres particulares para quemar. Trabajadores municipales repartirán leña de modo gratuito, a partir de las 20.00 horas, en los accesos a los arenales de Bastiagueiro, Santa Cristina, Santa Cruz y Mera.