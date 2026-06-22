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Oleiros

Factorial compra la empresa YepCode, de Oleiros, y anuncia 50 nuevos puestos de trabajo

La compañía impulsará la apertura de una nueva oficina en A Coruña

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/06/2026 16:28
Una empleada de Factorial
Una empleada de Factorial
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Factorial, la plataforma de IA que conecta recursos humanos, finanzas e tecnología, refuerza su presencia en Galicia tras la adquisición de YepCode, compañía nacida en Oleiros (A Coruña), que permite construir, ejecutar y escalar integraciones argénticas. 

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La empresa explica que, como parte de esta operación, Factorial impulsará la apertura de una nueva oficina en A Coruña, que estará plenamente operativa en septiembre y prevé alcanzar las 30 incorporaciones antes de finalizar el año, dentro de un plan de crecimiento que contempla la creación de 50 nuevos puestos de trabajo en Galicia.

Factorial cuenta ya con aproximadamente diez ingenieros senior en Galicia y prevé ampliar significativamente su equipo durante 2026 para consolidar A Coruña como un hub de producto e ingeniería y contribuir activamente al ecosistema tecnológico local.

“Galicia reúne un talento en ingeniería muy sólido. Con esta apuesta queremos crecer con empleo cualificado y consolidar una presencia estable en A Coruña”, señala Miguel García Lorenzo, VP of Engineering en Factorial.

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