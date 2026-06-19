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Oleiros

Oleiros quemará a Trump y Netanyahu en la noche de San Juan

Redacción
19/06/2026 11:26
Recreación de la falla elaborada por el Ayuntamiento de Oleiros
Recreación de la falla elaborada por el Ayuntamiento de Oleiros
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El Ayuntamiento de Oleiros está preparando una "espectacular falla" con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, los líderes de Estados Unidos e Israel, para proceder a su quema en la playa de Bastiagueiro en la noche de San Juan.

"Serán queimados os dous individuos que están a poñer en risco extremo á humanidade. Son os responsables directos do xenocidio en Gaza, de milleiros de asasinatos por todo o mundo e de conducirnos a unha grave crise económica de dimensións aínda impredicibles, entre moitas outras violacións do dereito internacional", explica el Gobierno de Ángel García Seoane.

La quema de la falla comenzará a las 00.00 horas en el centro del arenal oleirense.

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