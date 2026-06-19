El rodaje de una película sorprende a los vecinos de Dexo

Un momento del rodaje en Dexo CEDIDA

La calma que se vive a diario en un núcleo rural como es el oleirense de Dexo se vio alterada ayer por el rodaje de una película. Los vecinos raramente presencian una reunión de tanta gente en la zona, salvo cuando se trata de las fiestas patronales de San Antón. Así que el colectivo que forma el equipo de técnicos de 'Operación Camarón 2' no pudo pasar desapercibido, a pesar de que no existía constancia pública de que la nueva trama en la que se verán envueltos los personajes de Sebas y Lolo fuera a tener escenarios en Oleiros.

Tal fue lo inesperado de la situación que incluso un grupo de ciclistas fue apercibido por agentes de la Policía Local tras haberse saltado, sin pretenderlo, el perímetro de seguridad.

'Operación Camarón 2' es una comedia española producida por Telecinco Cinema y dirigida de nuevo por Carlos Therón. En esta secuela, los protagonistas cambian Cádiz por Galicia para infiltrarse en una orquesta de verbenas con el objetivo de desarticular una red de narcotráfico. Julián López y Carlos Librado 'Nene' retoman sus personajes de Sebas y Lolo, acompañados en el reparto por Diego Anido, María Pujalte y Manuel Manquiña, entre otros.