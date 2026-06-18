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Oleiros

Oleiros planta en Santa Cristina un bus ruinoso para denunciar la falta de transporte con la universidad

Noelia Díaz
Noelia Díaz
18/06/2026 12:00
Autobús en Santa Cristina para denunciar la falta de transporte con la universidad
Autobús en Santa Cristina para denunciar la falta de transporte con la universidad
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El Ayuntamiento de Oleiros presentó este jueves en Santa Cristina un ‘ruina bus’ que “non arranca” para clamar contra la falta de transporte entre el municipio y la Universidad de A Coruña.

Con alusiones a la Xunta y a la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela -a la que han puesto de conductora del bus con un cartel que reza ‘La Galicia que funciona’-, el Ejecutivo oleirense tiró, una vez más, de ironía para exigir mejores conexiones de autobús para la localidad. 

García Seoane posa con el autobús
García Seoane posa con el autobús
QUINTANA

El malestar del alcalde, Ángel García Seoane, con el servicio de transporte metropolitano lleva años en aumento y recientemente había anunciado a los medios “unha moi gorda en Santa Cristina”.

Seoane acusa a la Xunta de actuar como "cobrador do frac" e impedir el acceso del 1-A a Santa Cristina

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Imagen de una protesta del Ayuntamiento de Oleiros en la parada de bus de Santa Cristina, en 2023

Seoane anuncia “unha moi gorda na parada de bus de Santa Cristina”

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