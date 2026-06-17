El multiusos de Bastiagueiro afronta la ultima fase de la obra para inaugurarse en diciembre

Operarios del multiusos de Bastiagueiro permanecían ayer en el exterior del recinto Cedida

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se muestra convencido de que la construcción del futuro multiusos de Bastiagueiro no alcanzará los tres años. Y no lo hará por escasamente unos quince días. Si las obras se iniciaron un 29 de enero de 2024 la inauguración se hará la primera quincena de diciembre.

El complejo cultural y social que se está levantando en el núcleo de Bastiagueiro, en las inmediaciones del emblemático arenal, afronta la última fase de un proyecto constructivo que, en principio, se suponía costaría alrededor de once millones de euros, pero que por una contingencia como la presencia de manantiales incrementó su coste en dos millones más.

Según el regidor ahora se contratará la obra de urbanización del entorno del recinto y la ampliación de la zona de estacionamiento. El proyecto se licita por 800.000 euros.

Características del edificio

El multiusos se destinará a la celebración de todo tipo de eventos culturales, deportivos, congresos, ferias y festivales. El Ayuntamiento asegura que, con un aforo máximo de 4.000 personas, pero con gradas y butacas móviles para ajustarse a las necesidades de cada espectáculo, será un gran instalación sostenible y armoniosa que dotará a Oleiros de un gran espacio cultural y deportivo que “necesita para complementar e ampliar a oferta actual e potenciar as posibilidades terciarias derivadas da economía turística de espectáculos e congresos”.

Diseñado por el arquitecto Fernando Martínez, el edificio es un cilindro con forma de zigurat y está previsto que cuente con terrazas vegetales para integrarse completamente en el Bosque dos Veciños. El tambor de la cubierta es de cristal, lo que permitirá la entrada de luz natural al interior. 