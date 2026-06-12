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Oleiros

Oleiros anuncia nuevos espacios públicos en el municipio

Redacción
12/06/2026 13:26
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QUINTANA
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El Ayuntamiento de Oleiros anunció este viernes que el patrimonio municipal se incrementará en más de 30.000 metros con el desarrollo de una nueva urbanización en Oleiros, entre la glorieta de las vasijas y la piscina. "Máis da metade da superficie que se vai desenvolver pasará a ser pública", destaca el Ejecutivo.

"Esta intervención suporá unha mellor ordenación dos accesos ao centro de saúde, facilitando a mobilidade e creando novas prazas de aparcamento para dar resposta ás necesidades da veciñanza. Ademais, habilitaranse novas zonas verdes que contribuirán a incrementar os espazos de lecer e estancia ao aire libre", señala el alcalde, Ángel García Seoane.

Dentro de esta superficie pública se reservará una parcela específica para la ampliación del área de recreo del CEIP A Rabadeira, "mellorando así as instalacións destinadas ao alumnado e ampliando os espazos de uso educativo e recreativo".

La urbanización, explican, también ha permitido de forma anticipada obtener los terrenos necesarios para la construcción del centro de salud, e hizo posible la apertura de la circunvalación de Oleiros, "unha infraestrutura clave para a mobilidade do municipio ao conectar directamente coa vía Ártabra".

"Con esta actuación, o Concello de Oleiros reforza a súa aposta por un crecemento urbanístico ordenado e orientado á creación de novos espazos públicos e á mellora dos servizos e equipamentos para toda a cidadanía", concluye el Gobierno local.

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