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Oleiros

Fallece un hombre tras caerse de una escalera cuando trabajaba en un invernadero en Oleiros

Redacción
11/06/2026 09:58
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros
Patricia G. Fraga
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Un hombre ha fallecido en las últimas horas tras caerse de una escalera cuando estaba realizando trabajos en un invernadero, en el municipio coruñés de Oleiros, según ha informado este jueves el CIAE (Centro Integrado de Atención ás Emerxencias) 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 21.30 horas de este miércoles, en la Rúa Cabaleiros de San Pedro de Nós. El 112 avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los equipos de Emergencias de Oleiros, Guardia Civil y Policía Local.

La víctima sufrió una caída desde lo alto de una escalera y quedó suspendida por un arnés. Una vez que pudieron liberarla, los sanitarios lo atendieron y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero éstas no dieron resultado y nada se pudo hacer para salvarle la vida.

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