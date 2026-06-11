Más de 120 socorristas velarán por la seguridad en los arenales del área coruñesa y de Miño

Una playa de Oleiros Archivo El Ideal Gallego

Los municipios costeros del área metropolitana, tanto de la comarca coruñesa como de la de Betanzos, apuran la organización de los meses de verano y la activación de los servicios necesarios para atender sus arenales en óptimas condiciones que, en algún caso, estarán operativos a partir del lunes, día 15.

Tanto los cuatro ayuntamientos con mar del entorno más cercano a la ciudad (Arteixo, Bergondo, Sada y Oleiros) como Miño, el único del de Betanzos, han iniciado, e incluso completado, la contratación de socorristas para la vigilancia de más de una veintena de playas: de Barrañán a Perbes.

En el caso de Arteixo, se licitó el servicio en concurso público y la empresa adjudicataria tendrá que tener un número de socorristas determinado en cada arenal a partir del día 17. En total, serán 38 los socorristas contratados durante tres meses, hasta el 16 de septiembre de 2026.

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En cuanto a Oleiros, está todo el servicio cubierto, desde este lunes, día 15 de junio, hasta el 15 de septiembre, siendo 47 “novos traballadores e traballadoras para o servizo”, distribuidos en 36 socorristas, seis patrones de embarcaciones, tres auxiliares de información y primeros auxilios en espacios acuáticos naturales, un supervisor y un jefe de equipo, informa el Gobierno de Ángel García Seoane.

El municipio oleirense realizará este mediodía el izado de la Bandera Azul de Bastiagueiro, conmemorativa de 40 años consecutivos con esta enseña ondeando en el arenal, la única en toda Galicia. En el acto intervendrán Ángel García Seoane, alcalde del municipio, y José Palacios, el máximo responsable de la entidad que concede estas distinciones, la Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

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También en Bergondo los socorristas empezarán el lunes 15. En este caso son once, que darán servicio a Gandarío y O Pedrido durante los meses de verano, hasta el martes 15 de septiembre, indican desde las oficinas municipales de San Cidre.

En Sada el servicio, que salió a licitación por 408.911 euros por dos años y aún se pueden recibir ofertas hasta el día 22 de junio, tardará algo más en activarse pues operarán desde el miércoles 1 de julio, en As Delicias, Praia Nova, Cirro y San Pedro.

El operativo sadense lo integrarán catorce socorristas, de los que diez estarán en los arenales (se dividirán entre San Pedro, con tres; Cirro, con otros tres, y Praia Nova y As Delicias, con dos cada una) y cuatro en rotación y, según la licitación, la adjudicataria deberá aportar personal uniformado, dos tablas de rescate, dos sillas anfibias para facilitar el baño asistido en horario máximo de prestación de servicio, y en cada caseta de socorrismo habrá de tener material de asistencia sanitaria para la atención inicial de incidencias, mientras que de las instalaciones y de su colocación en cada playa, de la dotación de desfibrilador externo automatizado DESA, tensiómetro, flopys, silla anfibio para As Delicias y de diverso material de hospitalidad, se encargará el Ayuntamiento.

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El mismo número (14) atenderá los arenales miñenses desde la semana que viene hasta mediados de septiembre de 2026.

Hace unas semanas, en Sada se entregaron los diplomas del curso de Formación Específica de Socorrismo en Instalacións e Espazos Acuáticos Naturais de Galicia. Una actividad de 120 horas impartida por especialistas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia.

Desde el Ayuntamiento de Sada confirmaron que todos los alumnos obtuvieron el certificado de aptitud tras superar una formación exigente, tanto a nivel teórico como práctico, que les permitirá incorporarse al mercado con una cualificación altamente demandada, siendo una importante oportunidad de empleo, especialmente durante los meses de verano, recordaron desde Sada.