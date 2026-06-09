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Oleiros

La Escola Municipal de Música de Oleiros ofrece 13 actuaciones este domingo en Santa Cruz

Redacción
09/06/2026 16:31
Actuación en Santa Cruz
Actuación en Santa Cruz
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La Escola Municipal de Música del Ayuntamiento de Oleiros ofrecerá este domingo, día 14, hasta 13 actuaciones en diferentes espacios públicos de Santa Cruz. Desde las 11.00 horas, la música sonará durante todo el día en plazas y calles de la localidad

Habrá actuaciones en el Monumento aos Emigrantes y en el puente del castillo de Santa Cruz desde las 11.00, en el parque Luís Seoane desde las 12.00 y en el paseo de la Rúa do Mar desde las 13.00 horas. 

Por la tarde se exhibirá el musical ‘Aladdin!’ en la plaza de Esther Pita (18.00 horas), interpretado por la orquesta sinfónica de la escuela y el coro La Tremenda Tremolina, además de la Escola Municipal de Danza. 

La jornada se cerrará a las 21.00 horas con un concierto de la Big Band a las 21.00 horas en la plaza del castillo, señala el Ayuntamiento, que destaca que todas las actuaciones son abiertas a toda la ciudadanía y gratuitas.

 Actuarán la banda infantil y los grupos de percusión, canto, cuerdas, tuba, gaitas, acordeón, además de las ensemble de chelos, clarinetes y flautas y los combos, entre otros. La actividad está concebida como un ‘roteiro’ para escuchar música en todo Santa Cruz

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