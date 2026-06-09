Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Herida una mujer tras colisionar contra un poste eléctrico en Montrove, Oleiros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/06/2026 09:52
El vehículo colisionó contra un poste
El vehículo colisionó contra un poste
SEM OLEIROS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una mujer resultó herida este martes tras colisionar con su vehículo contra un poste eléctrico en Oleiros, informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. El suceso se produjo a las 09.12 horas en la avenida Rosalía de Castro (AC-174), a la altura de Montrove.

Según el 112, se recibió un aviso de una salida de vía con un impacto en una farola y más tarde se alertó de que el poste había caído sobre un turismo. La persona implicada en el accidente pudo salir por sus propios medios del coche, pero necesitó asistencia médica por parte del 061-Urxencias Médicas y fue trasladada con carácter leve al Chuac.

El coche, tras el impacto
El coche, tras el impacto
SEM OLEIROS

Hasta la zona se desplazaron, también, los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal de Oleiros, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y el departamento de Servicios del Ayuntamiento oleirense. Se realizaron cortes intermitentes de tráfico en ambos sentidos para la reparación y retirada del poste.

Cartel de protesta en Oleiros

Oleiros inicia una campaña de denuncia por el estado de la red viaria autonómica en el municipio

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

0Muelle principal del Puerto Exterior de Langosteira

Los motivos por los que Exolum ha escogido A Coruña para construir su nueva terminal marítima
Iván Aguiar
Bajo Fundación Amador Amador de Castro

La nueva sede de la Fundación Amador de Castro será en Riazor
Redacción
CAT-A-MELLOR XORNAL 2026

Alumnos de once centros de toda Galicia logran los premios del XI Concurso de Dibujo Picasso
Redacción
Vista aérea de O Castrillón

El TSXG se declara incompetente en el recurso contra el Parque de Oza
Abel Peña