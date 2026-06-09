Herida una mujer tras colisionar contra un poste eléctrico en Montrove, Oleiros

El vehículo colisionó contra un poste SEM OLEIROS

Una mujer resultó herida este martes tras colisionar con su vehículo contra un poste eléctrico en Oleiros, informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. El suceso se produjo a las 09.12 horas en la avenida Rosalía de Castro (AC-174), a la altura de Montrove.

Según el 112, se recibió un aviso de una salida de vía con un impacto en una farola y más tarde se alertó de que el poste había caído sobre un turismo. La persona implicada en el accidente pudo salir por sus propios medios del coche, pero necesitó asistencia médica por parte del 061-Urxencias Médicas y fue trasladada con carácter leve al Chuac.

El coche, tras el impacto SEM OLEIROS

Hasta la zona se desplazaron, también, los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal de Oleiros, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y el departamento de Servicios del Ayuntamiento oleirense. Se realizaron cortes intermitentes de tráfico en ambos sentidos para la reparación y retirada del poste.