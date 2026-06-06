La comisión de San Pedro advierte a los vecinos de que unos desconocidos están pidiendo donativos en su nombre
La Comisión de Festas de San Pedro de Nós ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para advertir de que unos individuos que "nada teñen que ver coa comisión" se acercaron a algunas casas para pedir donativos para las celebraciones y recordar a los residentes que "nós iremos cos nosos flayers e as nosas camisetas, que só temos os membros da comisión", informan desde San Pedro.
Asimismo, ruegan a los vecinos a comunicarse con ellos en caso de que alguien les solicite dinero y les ruegan que "non lle deades nada a ninguén" que no vista la camiseta identificativa de las Festas de San Pedro.
La celebraciones se desarrollarán entre los días 27 y 29 de junio y contará, entre otras actuaciones musicales, con las orquestas Maracuyá, Unión y Fuerza, América de Vigo y Los Satélites.