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Oleiros

La comisión de San Pedro advierte a los vecinos de que unos desconocidos están pidiendo donativos en su nombre

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/06/2026 20:27
Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego
Los Satélites actuarán Festas de San Pedro de Nós
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La Comisión de Festas de San Pedro de Nós ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para advertir de que unos individuos que "nada teñen que ver coa comisión" se acercaron a algunas casas para pedir donativos para las celebraciones y recordar a los residentes que "nós iremos cos nosos flayers e as nosas camisetas, que só temos os membros da comisión", informan desde San Pedro.

Asimismo, ruegan a los vecinos a comunicarse con ellos en caso de que alguien les solicite dinero y les ruegan que "non lle deades nada a ninguén" que no vista la camiseta identificativa de las Festas de San Pedro.

La celebraciones se desarrollarán entre los días 27 y 29 de junio y contará, entre otras actuaciones musicales, con las orquestas Maracuyá, Unión y Fuerza, América de Vigo y Los Satélites

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La comisión de San Pedro advierte a los vecinos de que unos desconocidos están pidiendo donativos en su nombre
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