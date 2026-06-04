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Oleiros

Una oportunidad en Oleiros: viviendas por 210.000 euros y hasta 30.000 de subvención

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/06/2026 22:32
Vista del entorno de la Praza da Rabadeira, en la capital municipal
Vista del entorno de la Praza da Rabadeira, en la capital municipal
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Oleiros abre este viernes, día 5 de junio, las inscripciones para los interesados en optar a una de las veinte nuevas VPO (Viviendas de Protección Oficial) que se construirán en la capital municipal, en las inmediaciones de la casa consistorial y el Parque da Rabadeira

Así lo anunció el alcalde, Ángel García Seoane, durante su intervención semanal en Radio Oleiros, donde destacó que la urbanización se desarrollará a través de una cooperativa, de acuerdo con las explicaciones del mandatario, quien aclaró que, una vez cerradas las solicitudes, se celebrará una asamblea con todos los inscritos para después constituir la cooperativa que se encargará de impulsar Xardíns da Rabadeira. 

Seoane se mostró convencido de que la demanda superará ampliamente la oferta disponible: “Estou seguro de que haberá máis de 20 interesados”, señaló el alcalde de Oleiros. 

Xardíns da Rabadeira se suma a otras iniciativas que la institución municipal tiene actualmente en marcha y, en este sentido, el regidor recordó que existen 148 viviendas previstas en Perillo, en Xaz y en Mera, aunque aclaró que en este último núcleo aún no han comenzado a construir debido a una modificación urbanística impulsada por el Gobierno de Oleiros. El cambio permite habilitar viviendas también en las plantas bajas de los edificios, una medida que ya cuenta con la aprobación municipal y que está pendiente de la autorización definitiva por parte de la Xunta. 

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En cuanto al coste de las nuevas viviendas, el alcalde indicó que los precios estarán marcados conforme a los criterios establecidos por la Xunta para este tipo de promociones VPO. Las viviendas, de dos y tres dormitorios, tendrán precios que rondarán los 210.000 euros, dependiendo de la superficie, y los adjudicatarios podrán optar a una subvención de la Xunta de 10.000 euros por vivienda, a la que se sumará otra adicional de 20.000 euros vinculada a la adquisición, lo que supondrá una aportación total de 30.000 euros para cada comprador, según apuntó García Seoane.

Reivindicaciones

 En el mismo espacio radiofónico, el alcalde reclamó medidas ante el estado de abandono de la avenida Isaac Díaz Pardo. En este sentido, volvió a denunciar los desperfectos existentes en algunos tramos, de titularidad autonómica, y criticó que no se dé continuidad a los itinerarios peatonales, con zonas donde se carece de aceras seguras, a pesar de las actuaciones en los tramos de su competencia, pero denunció que la Xunta no ha atendido sus reivindicaciones para completar las conexiones pendientes en Oleiros. 

Además, la situación afecta a estudiantes y usuarios de entidades como Aspronaga, obligados a transitar por espacios sin seguridad. 

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