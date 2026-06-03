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Oleiros

Premio a una playa oleirense por sus 40 años de bandera azul

Redacción
03/06/2026 16:44
Una representación oleirense viajó a Gandía
Una representación oleirense viajó a Gandía
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Una representación del Ayuntamiento de Oleiros viajó a Gandía para recibir, por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), un reconocimiento a las playas que cuentan con bandera azul ininterrumpidamente desde 1987, como es el caso de Bastiagueiro

Só hai sete praias en toda España con este mérito, seis están en Valencia e unha en Oleiros. O rigoroso traballo realizado polo Goberno municipal desde o inicio da democracia en canto á conservación do litoral, protección do medio ambiente e ordenación das praias e da súa contorna posibilita a consecución deste destacado recoñecemento”, dijo el Gobierno local.

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