Golf Xaz, en Oleiros, celebra su quinto aniversario

Una mujer durante una sesión de golf CEDIDA

Golf Xaz (Oleiros), el primer club creado en Galicia en las últimas dos décadas, celebra su quinto aniversario "convertido en mucho más que un club de golf", dicen sus promotores. "Un espacio donde deporte, familia y vida social conviven para crear experiencias únicas alrededor de esta actividad deportiva y de un estilo de vida compartido", abundan.

Bajo el lema '5 años creando experiencias', Golf Xaz tiene como objetivo seguir fortaleciendo un modelo de club único en el panorama gallego. "En apenas cinco años, ha consolidado su propuesta, basada en una fuerte esencia familiar y multidisciplinar. Actualmente, tres de cada cuatro socios pertenecen a unidades familiares, reflejo de una comunidad intergeneracional que ha encontrado en el club la estabilidad necesaria para convertirse en un punto de encuentro para el ocio, el deporte y la vida social", comenta el club.

La entidad, añaden, tiene garantizado su futuro, pues un tercio de los socios -más de 300- son jóvenes que se sitúan por debajo de los 25 años. A día de hoy, cuenta con cerca de 400 licencias deportivas activas y un calendario que reúne cada año más competiciones y actividades, incrementando su programación de manera paulatina. De hecho, durante 2025, las instalaciones de Golf Xaz acogieron un total de 83 días de competición.

A esta planificación deportiva se suma una oferta de actividades y disciplinas que incluye golf (campo de 18 hoyos y escuela), croquet (campo y escuela), pádel (cuatro pistas, dos de ellas cubiertas), tenis, gimnasio, pilates, yoga o campamentos y actividades infantiles, consolidando así su propuesta como club social integral.