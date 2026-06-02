El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Oleiros renueva el contrato del Servizo de Axuda no Fogar por 1,9 millones de euros

Redacción
02/06/2026 16:28
Servizo de Axuda no Fogar en Oleiros
CEDIDA
CEDIDA
El Ayuntamiento de Oleiros ha renovado por un año más el actual contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y comida sobre ruedas, que ascenderá a 1,9 millones de euros. Se trata, explicó el Consistorio, de “un dos servizos máis importantes que presta o Concello e que neste momento atende nos seus domicilios a máis de 200 veciños”. 

La prestación consiste en ofrecer una atención personal para las actividades básicas y funcionales de la vida diaria, además de otras de carácter psicosocial y educativo, apoyo técnico, sillas de ruedas, grúas, camas articuladas o acciones de bienestar y salud –podología, fisioterapia o peluquería–, viajes en taxi y otras necesidades. 

Mejorar la calidad de vida

Entre los objetivos principales de este tipo de contratos “tan necesarios para mellorar a calidade de vida e autonomía persoal dos usuarios”, manifiestan desde Oleiros, se encuentran también los de “ofrecer axuda a persoas coidadoras, fortalecer o sentimento de seguridade dos beneficiarios do servizo, posibilitar a permanencia da persoa no domicilio o maior tempo posible cunha calidade de vida aceptable, evitando así o seu ingreso nun servizo de aloxamento ou centro residencial; previr a deterioración e compensar a perda de autonomía, prestándolles axuda parcial ou total para realizar actividades básicas da vida diaria ou complementar o coidado dos menores cando os seus proxenitores ou titores teñen dificultades para garantir a atención das súas necesidades básicas”. 

El Ejecutivo de Ángel García Seoane especifica que todos los usuarios de Axuda no Fogar seguirán pagando “en función á súa renda, aínda que na maior parte dos casos a bonificación é do 100%”.

Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros

