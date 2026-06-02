Oleiros renueva el contrato del Servizo de Axuda no Fogar por 1,9 millones de euros
El Ayuntamiento de Oleiros ha renovado por un año más el actual contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y comida sobre ruedas, que ascenderá a 1,9 millones de euros. Se trata, explicó el Consistorio, de “un dos servizos máis importantes que presta o Concello e que neste momento atende nos seus domicilios a máis de 200 veciños”.
La prestación consiste en ofrecer una atención personal para las actividades básicas y funcionales de la vida diaria, además de otras de carácter psicosocial y educativo, apoyo técnico, sillas de ruedas, grúas, camas articuladas o acciones de bienestar y salud –podología, fisioterapia o peluquería–, viajes en taxi y otras necesidades.
Mejorar la calidad de vida
Entre los objetivos principales de este tipo de contratos “tan necesarios para mellorar a calidade de vida e autonomía persoal dos usuarios”, manifiestan desde Oleiros, se encuentran también los de “ofrecer axuda a persoas coidadoras, fortalecer o sentimento de seguridade dos beneficiarios do servizo, posibilitar a permanencia da persoa no domicilio o maior tempo posible cunha calidade de vida aceptable, evitando así o seu ingreso nun servizo de aloxamento ou centro residencial; previr a deterioración e compensar a perda de autonomía, prestándolles axuda parcial ou total para realizar actividades básicas da vida diaria ou complementar o coidado dos menores cando os seus proxenitores ou titores teñen dificultades para garantir a atención das súas necesidades básicas”.
El Ejecutivo de Ángel García Seoane especifica que todos los usuarios de Axuda no Fogar seguirán pagando “en función á súa renda, aínda que na maior parte dos casos a bonificación é do 100%”.