Un desprendimiento en una fachada de Santa Cruz moviliza a los Bomberos de Oleiros

Un Bombero retirando una de las losas susceptibles de caer a la acera CEDIDA

Los Bomberos de Oleiros intervinieron en la mañana de este lunes en un edificio de la avenida Concepción Arenal, en Santa Cruz, por un desprendimiento de una losa de la fachada, a la altura del segundo piso. No hubo que lamentar daños a personas.

Según el Servicio de Emergencias Municipal (SEM), a la llegada de los Bomberos, sobre las 09.30 horas, la Policía Local ya había balizado una zona de seguridad para evitar posibles lesiones a los viandantes. Tras colocar el vehículo de trabajo en altura y comprobar el estado de las losas, realizaron un saneamiento de la fachada, retirando hasta ocho piezas susceptibles de caer contra la acera. Los trabajos se prolongaron durante dos horas.

"Deste xeito o perigo foi minimizado, pero por seguridade a zona continúa balizada ata a reparación da fachada por parte dos propietarios, aos que se fixo un requerimento para levar a cabo as obras necesarias na maior brevedade posible", destaca el SEM oleirense.

Restos de la losa caída sobre la acera CEDIDA

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