Ángel García Seoane | “Dicen que no me llevo bien con ningún alcalde del área... ¿Por qué iba a tener que hacerlo?"

Ángel García Seoane, en el despacho de la alcaldía German Barreiros

Cuando se celebren las próximas elecciones municipales ya habrá cumplido 75 años. Sin embargo, no parece que eso vaya a ser inconveniente para que Ángel García Seoane (Perillo, 1952) opte a un undécimo mandato. De los diez anteriores, nueve fueron por elección de los vecinos.

Ya anunció que volverá a presentarse a la reelección el próximo año, pero anteriormente había dejado entrever que no lo haría.

Yo nunca dije que no me fuese a presentar.

Ya dije que lo dejó entrever.

Desperté a muchos (ironiza). Me di cuenta de que Oleiros no precisa de una situación como la que tienen otros ayuntamientos, precisa estabilidad, precisa una mayoría para gobernar y en este momento solo Alternativa está capacitada para tener esa mayoría. Y con mi presencia creo que se garantiza esa mayoría. Ya en un futuro se pensará en cambios.

¿Está reconociendo que el día que falte usted será el caos?

No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo soy un valor. Creo que sé lo que puede pasar si me presento, lo que no sé es qué puede pasar si no me presento y ante esa disyuntiva me voy a presentar.

Pero, ante esa disyuntiva estará en todas las elecciones municipales que se convoquen.

Bueno, seguramente en cinco años Alternativa tendrá solucionada su, digamos, sucesión.

Dejando aparte esta cuestión, ¿también se presenta porque considera que tiene deberes pendientes por hacer?

En los ayuntamientos siempre hay cosas por hacer y más en uno como el nuestro, que creció de manera espectacular, que es respetado y venerado, tiene carencias de servicios e infraestructuras como, por ejemplo, la Vía Ártabra, la ampliación del puente de A Pasaxe, la construcción de un túnel en Santa Cristina para liberar la carretera hacia Santa Cruz… hay un montón de cosas que faltan por las que hay que luchar. Y somos los únicos a nivel comarcal que realizamos reclamaciones ¿Quién habla de la ampliación de Alfonso Molina? ¿Quién habla de A Pasaxe? Nadie. Alternativa es clave para reivindicar infraestructuras para la comarca, no solo para Oleiros, para la comarca.

“No, no asumo ninguna responsabilidad (sobre lo sucedido con Alternativa en otros concellos)” Ángel García Seoane

No cabe duda de que será un alcalde recordado, pero ¿no alberga temor a ser recordado por obras de la magnitud del auditorio de Bastiagueiro? Hay quién lo califica como su legado póstumo.

No, el auditorio es una obra magistral que se iba a construir hace muchos años y que por culpa del PSOE local, con Luis Vázquez al frente, hubo que eliminar el contrato que estaba firmado e indemnizar a la empresa. Teníamos incluso financiación europea. Ahora se está construyendo. Oleiros precisa de una infraestructura de esas características porque muchos de los eventos que se están celebrando en la ciudad de A Coruña se realizarán aquí, seguro. Cuando los organizadores tengan que elegir no existirá comparación posible con este auditorio. El entorno, las zonas de estacionamiento. El auditorio es una necesidad. Cuando celebramos la clausura de las escuelas municipales de música y danza, nos vemos obligados a realizar dos funciones porque el público no cabe en el auditorio García Márquez de Mera. Tampoco puedes contratar a una celebridad musical porque si actúa en Mera tendrías que cobrar las entradas a precios astronómicos, solo caben 400 personas.

Abriendo un poco el foco. ¿Alternativa se presentará en más ayuntamientos que en los que lo ha hecho hasta la fecha?

No. La experiencia no ha sido buena en algún ayuntamiento. Hay una situación política desastrosa a nivel estatal pero también municipal. Faltan políticos, hay muchedumbre pero pocos políticos. Lo que no puede ser es que se presenten a las elecciones personas cuyos objetivos no son los de los vecinos. Nos presentaremos en los mismos que lo hemos hecho hasta ahora.

Dice que la experiencia no ha sido buena, ¿asume usted alguna responsabilidad en lo que ha sucedido?

No, no asumo ninguna responsabilidad. Todo el mundo sabe que yo soy distinto y no tolero determinados comportamientos en política. Y, cuando adoptas medidas, los que están en política por motivos personales se alían con otros y presentan mociones de censura como en Sada, Carral o Finisterre. Son gentuza y digo gentuza. Hay que ser muy escrupulosos a la hora de elegir y elaborar las listas electorales.

No es mi labor ser crítico con la suya pero cualquiera podría decirle: “Las listas las ha elaborado usted”.

No. Yo soy tan democrático que dejé, exceptuando Oleiros, a los cabezas de lista que eligiesen a sus compañeros. Existe una visión sobre mí que no es real. Yo busco a los números uno y después son ellos los que hacen el resto. Y tanto los cabezas de lista como yo fuimos engañados por determinadas personas.

¿Qué perspectivas electorales tiene para las próximas elecciones? Y no solo para Alternativa.

El actual panorama político estatal va a afectar, y mucho, a la comarca. Esta situación que está viviendo el PSOE, que habrá que ver como queda. Por cierto, ¿Zapatero está obligado a vivir del aire? Tiene derecho a tener cuatro, cinco u ocho millones de euros. Hace once años que dejó la Presidencia del Gobierno y tiene derecho a tener negocios. Pero, bueno a ver en que queda. Lo que sí está claro es que al PSOE ya le ha hecho un daño tremendo. También a la política nacional pero todo por intereses bastardos de Vox y del Partido Popular. Están convirtiendo los parlamentos en auténticos gallineros.

¿La Diputación continuará en manos de la izquierda?

El PP, para lograr la Diputación, tendría que sacar dos diputados más. Tendría que desaparecer yo para que obtenga el gobierno. Ya lo intentaron. Casa Carnicero estaba detrás de eso.

¿Creyó en algún momento que podría ser condenado?

En cuestiones judiciales nunca sabes lo que puede pasar. No obstante, yo estaba convencido de que no podría ser condenado porque no había cometido ningún delito. A lo largo de mi carrera, he tenido 18 querellas criminales y estoy aquí. La única que me ganaron fue por la de Santa Cristina y de modo infame. Buscaban lo mismo que ahora y, en aquel momento, se aliaron todos: PP, PSOE, todos.

¿Por qué cree que todo el mundo está en su contra?

Porque digo lo que pienso. Si te tengo que llamar ladrón, te lo llamo. Cuando te llamo ladrón, sé a ciencia cierta que lo eres. Nunca voy con acusaciones falsas. Dicen que no me llevo bien con ningún alcalde de la comarca... ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Y por qué tendría que llevarme mal? ¿Por decir públicamente que Cambre no pagó en su momento lo que debía al Consorcio As Mariñas? ¿Eso es difamar a Unión por Cambre? ¿Por decir que Culleredo también le debe al Consorcio? Tengo que decirlo porque va contra los intereses de una entidad cofinanciada por los ocho ayuntamientos que lo integran.

¿Se estabilizó la situación en el seno del Consorcio?

En el Consorcio se puso orden desde que Oleiros impuso a su interventor.