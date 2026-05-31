Nueva etapa en un clásico de Santa Cruz: Casa Calixto cambia de dueños

Jorge Varela, que se hará cargo de Casa Calixto, con Tino Amoedo, que se jubila, delante del restaurante, en Santa Cruz German Barreiros

El restaurante Casa Calixto de Santa Cruz (Oleiros), abierto hace casi 60 años, cierra una etapa este domingo, día 31 de mayo, con la jubilación de su propietario, Tino Amoedo. Para los clientes será un hasta luego, ya que el local ya tiene nuevo propietario y comenzará el 9 de junio un nuevo capítulo de su historia. “Llevaba tiempo pensando en jubilarme y costó encontrar relevo pero al final apareció esta gente, que es la ideal para que esto siga porque son jóvenes y tienen ganas de trabajar. Yo ya voy un poquito ‘pa allá’. Relevé a mi padre en el restaurante el año 1996, somos un clásico de la zona”, explica Amoedo, que se muestra “contento” pensando en su retiro: “Voy a hacer lo que llevo mucho tiempo sin hacer: ir a pescar y disfrutar del tiempo libre, que esto te come muchas horas”, relata.

Jorge Varela es el cocinero que se hará cargo de los fogones del nuevo Calixto. “Queremos conservar más o menos todo: pescados, mariscos, carnes… y colar unos cuantos arroces, que llevo trabajando bastante tiempo con arroces en Coruña. Mantendremos la línea de Tino porque, si a él le fue bien, ¿por qué no me va a ir bien a mí? Esperamos tener el mismo éxito siguiendo sus pasos”, indica Varela, que en el pasado trabajó en Cantón 23, del Grupo Montesqueiro.

Varela detalla que dejarán pasar “unos días” para desembarcar en el establecimiento y adaptarse a las instalaciones. “Si todo va bien, abriremos el 9, hay que aprovechar el tirón del verano”, dice el nuevo propietario, mientras Tino Amoedo le asegura que acudirá como cliente “casi todos los días”. “Te tendré preparada una ración de kokotxas para el primer día”, bromea Varela.

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Tino Amoedo aprendió el oficio no solo con su padre, sino también en restaurantes míticos como El Refugio o A la Brasa. Por Casa Calixto han pasado políticos, empresarios, jugadores del Deportivo o el Liceo o aristócratas, pero Amoedo se muestra humilde y discreto.

El verano, dice, es la época más fuerte, “aunque el invierno ya no es lo que era, ahora también se trabaja muy bien en esos meses y, aunque llueva, viene mucha gente”.

Los protagonistas de este referente culinario en la comarca coruñesa, además de sus manteles a cuadros azules y blancos, son los pescados y mariscos, pero también carnes de caza, cordero asado, jarrete o rabo de vaca estofado. “De vez en cuando, también los callos, pero como los hace todo el mundo tratamos de poner otros potajes el fin de semana”, comenta Amoedo.

Su relevo, Jorge Varela, está entusiasmado: “Tengo muchísimas ganas de empezar. En Santa Cruz las noticias vuelan y me llegó por familiares y amigos que se quería traspasar el Calixto. Yo estaba en activo, dejé un trabajo para lanzarme a esto y lo estoy deseando. No pretendemos cambiar mucho la esencia del Calixto porque es un referente”, concluye el cocinero.