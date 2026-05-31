El Concello de Oleiros pondrá leña gratuita en las playas para San Juan
Este lunes abre el plazo para solicitar los permisos para las hogueras
La noche de San Juan, el Concello de Oleiros pondrá leña a disposición de los vecinos en las playas gratuitamente. De esta manera pretende evitar la contaminación de los arenales con materiales o los objetos que también pueden provocar daños a bañistas y personas usuarias de las playas.
La Policía Local y Protección Civil realizarán un importante despliegue para impedir la quema de elementos tales como palés, sofás y cualquier tipo de objeto que pueda contener clavos. También estará prohibida la introducción de botellas de cristal o a cualquier elemento que contenga vidrio.
Tanto en la playa como en otro lugar, es obligatorio solicitar autorización para realizar una hoguera. Puede hacerse de manera digital a través de la Sede electrónica o de forma presencial en el Registro de la Casa do Concello, en ambos casos el plazo abre este lunes y finaliza el día 22 de junio.