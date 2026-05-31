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Oleiros

El Concello de Oleiros pondrá leña gratuita en las playas para San Juan

Este lunes abre el plazo para solicitar los permisos para las hogueras 

Redacción
31/05/2026 17:10
Hogueras de San Juan en una playa del concello de Oleiros
Hogueras de San Juan en una playa del Concello de Oleiros
Cedida
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La noche de San Juan, el Concello de Oleiros pondrá leña a disposición de los vecinos en las playas gratuitamente. De esta manera pretende evitar la contaminación de los arenales con materiales o los objetos que también pueden provocar daños a bañistas y personas usuarias de las playas.

La Policía Local y Protección Civil realizarán un importante despliegue para impedir la quema de elementos tales como palés, sofás y cualquier tipo de objeto que pueda contener clavos. También estará prohibida la introducción de botellas de cristal o a cualquier elemento que contenga vidrio.

Tanto en la playa como en otro lugar, es obligatorio solicitar autorización para realizar una hoguera. Puede hacerse de manera digital a través de la  Sede electrónica o de forma presencial en el Registro de la Casa do Concello, en ambos casos el plazo abre este lunes y finaliza el día 22 de junio.

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