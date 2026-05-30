Oleiros activa este lunes la Zona ORA en los arenales del municipio

Estacionamientos en Zona ORA en Santa Cristina Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Oleiros informa de que mañana lunes, día 1 de junio, comienza a funcionar el sistema de cobro por estacionamiento en aparcamientos de las inmediaciones de las playas de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Naval, Mera y Canabal.

La ORA estará activa durante toda la temporada de verano, hasta el próximo 15 de septiembre, de lunes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00.

La tarifa parte de los 0,70 céntimos que posibilita estacionar una hora, hasta los 5,50 euros que permiten dejar el vehículo durante todo el día. Además, también existen tramos intermedios, como el de 1,50 euros (dos horas), 2,50 (tres) o 3,50 euros, para aparcar durante 4 horas.

Con la ORA se intenta reducir el uso de vehículo privado y aligerar los aparcamientos en el entorno de los arenales, sobre todo en aquellas zonas “que teñen unha grande intensidade de uso, especialmente as fins de semana ou en horario de tarde con bo tempo”, señalan desde el Gobierno de Ángel García Seoane.

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Necesidad Este sistema constituye una forma de ordenación de un espacio público en una zona turística cuando más necesario es y, en el caso del municipio oleirense, en los meses de verano; donde la escasez de suelo disponible con destino a aparcamiento y el aumento del parque automovilístico determinan la oportunidad de hacer una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre todos los usuarios.

En cuanto a la tecnología con la que están dotados los parquímetros colocados en las distintas áreas, esta permite “o pagamento mediante tarxeta ou teléfono móbil”, y también se puede utilizar la aplicación easypark.

La identificación de los coches por matrícula no hace necesaria la colocación del resguardo en el parabrisas del vehículo y posibilita la anulación de las denuncias de manera rápida y segura.