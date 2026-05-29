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Oleiros

Inaugurado el nuevo Tanatorio Apóstol, un espacio pionero en Galicia con crematorio propio y columbario exterior al aire libre

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane inauguró el nuevo tanatorio ubicado en Iñás.

Redacción
29/05/2026 21:52
La inauguración del nuevo tanatorio Apóstol en Oleiros
La inauguración del nuevo Tanatorio Apóstol Oleiros
Cedida
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, inauguró este viernes el nuevo Tanatorio Apóstol Oleiros, un espacio pionero en Galicia concebido desde una visión más humana, cercana y contemporánea del acompañamiento y la memoria. Durante el acto inaugural, el regidor conoció las nuevas instalaciones, que incorporan crematorio propio equipado con tecnología de última generación y uno de los primeros columbarios exteriores al aire libre de Galicia. 

El espacio ha sido diseñado no solo como lugar de recuerdo, sino también para la celebración de ceremonias civiles, homenajes personalizados y despedidas en contacto con la naturaleza.

Las instalaciones del tanatorio de Oleiros

Así será el primer tanatorio de Oleiros

Más información

La inauguración incluyó además una jornada de puertas abiertas organizada por Funeraria Apóstol para acercar a la ciudadanía a un nuevo modelo de atención funeraria centrado en el bienestar emocional de las familias. Los asistentes recorrieron las diferentes dependencias del tanatorio, concebidas para ofrecer privacidad, calma y confort, con especial protagonismo de la luz natural y los espacios abiertos.

Con esta nueva instalación, Funeraria Apóstol refuerza su apuesta por la innovación y la mejora continua de los servicios funerarios, adaptándolos a las nuevas necesidades y sensibilidades de la sociedad.

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