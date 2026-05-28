El PP lleva al Parlamento de Galicia las deficiencias del paseo marítimo de Oleiros
Las deficiencias del extenso paseo marítimo de Oleiros preocupan al Partido Popular. Esta formación política reclama en el Parlamento de Galicia un plan integral de reparación de todas las infraestructuras deterioradas de la infraestructura que incluye sendas, escaleras, pasarelas y miradores. Según fuentes populares, los diputados Nazareth Cendán y Jesús Fernández recordaron que recientemente se produjeron derrumbes y desprendimientos en distintas zonas, ocasionando un deterioro grave de la estructura.
Las mismas fuentes indican que los puntos más afectados son el parque de las Trece Rosas, la bajada al paseo de Santa Cruz, las escaleras de acceso a la playa de Canide, la barandilla de Punta de Boi de Canto, la pasarela de acceso al castillo de Santa Cruz, la bajada a la playa de Bastiagueiro, la playa de Naval y O Xunqueiro.
"Esta situación, ademais de xerar un evidente impacto negativo na imaxe do municipio, constitúe un grave problema de seguridade, ao pór en risco a integridade física dos miles de peóns que transitan diariamente por estas zonas. Por iso, Jesús Fernández reclamou que se proceda á súa sinalización e, no caso de que fose necesario, ao peche ou restrición de acceso en todas aquelas zonas onde exista perigo para a integridade das persoas", añaden las mencionadas fuentes
Ausencia de coordinación
Los populares consideran que estas incidencias no sólo responden a los efectos de la meteorología adversa y a la acción del mar, si no que también a "unha evidente falta de mantemento preventivo e correctivo do Concello e do Goberno estatal". Así, lamentan "a preocupante falta de coordinación e unha inacción prolongada das administracións competentes: o Concello de Oleiros e a Demarcación de Costas, debido a que as responsabilidades sobre mantemento e conservación non están debidamente definidas e asumidas, derivando, polo tanto, nunha inaceptable parálise administrativa".
Por su parte, Cendán considera que es preciso establecer un protocolo claro de mantenimiento periodico, en el que se especifiquen las competencias de cada administración implicada, las obligaciones de conservación ordinaria y extraordinaria y los mecanismos de coordinación interadministrativa, así como también financiación económica para hacer frente tanto a la reparación inmediata como al mantenimiento futuro. Asimismo, cree que es prioritario realizar una evaluación técnica completa del estado del litoral urbanizado, con el fin de prevenir nuevos derrumbes y anticipar actuaciones en zonas de riesgo.
"Por todo iso, o PPdeG urxe actuar de maneira inmediata para garantir a seguridade, restaurar as infraestruturas danadas e establecer un marco claro de responsabilidades que evite a repetición deste tipo de situacións", apostilla.