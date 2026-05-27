Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros instala otro cartel más para denunciar la “marginación” de la Xunta hacia el municipio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/05/2026 18:19
El cartel está instalado en la avenida República Uruguay
El cartel está instalado en la avenida República Uruguay
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Oleiros ha colocado otro gran cartel para denunciar “a marxinación coa que está a actuar o Goberno da Xunta no municipio”, señala el Ejecutivo de Ángel García Seoane. 

“O novo letreiro instalouse na avenida República Uruguai, nunha estrada na que os veciños e veciñas de Oleiros e Dorneda teñen que xogarse a vida literalmente para poder desprazarse a pé por esta vía de titularidade autonómica”, lamenta. 

Desde el consistorio oleirense urgen la construcción de aceras “continuas e accesibles” en esta carretera y piden que se una el tramo de carril bici “que o Concello obrigou a construír aos propietarios dos terreos da urbanización de Xaz” con la localidad de Oleiros “para facilitar a mobilidade ciclopeonil. Además, desde la urbanización O Bosque hasta la calle Cobo, “unha zona moi sinuosa”, no existen aceras. 

“O Goberno da Xunta está a practicar unha política caciquil e partidista que basicamente consiste en realizar as obras públicas nos municipios nos que o Partido Popular ocupa a alcaldía”, denuncia Ángel García en un comunicado.

Cartel de protesta en Oleiros

Oleiros inicia una campaña de denuncia por el estado de la red viaria autonómica en el municipio

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nico Pedetti prepara su famosa tortilla para El Ideal Gallego

El éxito le da la vuelta a la tortilla a una taberna de A Coruña: el doble de peticiones en solamente un mes
Guillermo Parga
Patricia Navarrete, David Vilariño, Javier Enrique Tarazona y Yago López, el equipo de Taberna do Campo, ayer con la tapa ‘The Xouba Must Go On’

El Messi de los restaurantes de A Coruña hace un histórico hat trick
Guillermo Parga
El cartel está instalado en la avenida República Uruguay

Oleiros instala otro cartel más para denunciar la “marginación” de la Xunta hacia el municipio
Noelia Díaz
Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral

Referéndum en Carral: los vecinos decidirán a qué se dedicará un nuevo espacio público
Noelia Díaz