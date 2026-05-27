Oleiros instala otro cartel más para denunciar la “marginación” de la Xunta hacia el municipio
El Ayuntamiento de Oleiros ha colocado otro gran cartel para denunciar “a marxinación coa que está a actuar o Goberno da Xunta no municipio”, señala el Ejecutivo de Ángel García Seoane.
“O novo letreiro instalouse na avenida República Uruguai, nunha estrada na que os veciños e veciñas de Oleiros e Dorneda teñen que xogarse a vida literalmente para poder desprazarse a pé por esta vía de titularidade autonómica”, lamenta.
Desde el consistorio oleirense urgen la construcción de aceras “continuas e accesibles” en esta carretera y piden que se una el tramo de carril bici “que o Concello obrigou a construír aos propietarios dos terreos da urbanización de Xaz” con la localidad de Oleiros “para facilitar a mobilidade ciclopeonil. Además, desde la urbanización O Bosque hasta la calle Cobo, “unha zona moi sinuosa”, no existen aceras.
“O Goberno da Xunta está a practicar unha política caciquil e partidista que basicamente consiste en realizar as obras públicas nos municipios nos que o Partido Popular ocupa a alcaldía”, denuncia Ángel García en un comunicado.