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Oleiros

El gigante petrolero de Oleiros que presume de inyectar el gasóleo que permitió moderar su precio en España

HATTA Energy es el cuarto operador español de hidrocarburos y ha introducido en el sistema productivo nacional casi 600.000 metros cúbicos de gasóleo desde la crisis de Ormuz

Redacción
26/05/2026 11:09
El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso
El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso
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"HATTA Energy ha inyectado al mercado español 584.705 m3 de gasóleo desde el comienzo de la guerra de Irán, el pasado 28 de febrero", así se expresa la compañía con sede en Oleiros, que afirma que “estas importaciones han sido clave para paliar la subida de precios del carburante derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz”. La compañía, que ya es el cuarto operador de hidrocarburos en España, ya acumula 993.726 m³ de importaciones de gasóleo en 2026 a finales de este mes de mayo, consolidándose como el principal operador no refinero del país.

En un momento en el que el mercado necesita operadores capaces de garantizar el suministro y mantener precios finales razonables para el consumidor, “HATTA Energy ha respondido aumentando las importaciones y reforzando la disponibilidad de producto”, aseguran desde la compañía.

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Esta actividad no sólo ha contribuido incrementando la oferta disponible de combustible en España en un momento especialmente sensible para el sector, sino que juega un rol clave como amortiguador de las tensiones alcistas sobre los precios. “En momentos de incertidumbre geopolítica, nuestra responsabilidad va más allá de la actividad comercial. Nuestro compromiso reside en garantizar que el mercado pueda disponer del producto cuando más lo necesita. Las importaciones realizadas en los últimos meses reflejan la capacidad de HATTA Energy para anticiparse a los desafíos del mercado, asegurar el suministro y contribuir a la estabilidad económica de España”, apunta Javier Alonso, CEO de la compañía.

Para que el flujo importador sea estable y potente pese el cierre de Ormuz, HATTA cuenta con acuerdos a largo plazo con grandes empresas multinacionales del sector, que permiten mantener en España una oferta constante de producto a precios competitivos, explica la empresa radicada en Oleiros.

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