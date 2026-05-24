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Oleiros

Un incendio quema una vivienda abandonada en Perillo

Redacción
24/05/2026 09:20
Incendio casa abandonada en Perillo
El interior de la casa quedó totalmente calcinado
Cedida
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Un incendio registrado de madrugada en una vivienda deshabitada de Perillo movilizó a los servicios de emergencia tras recibirse un aviso a la 1:50 horas, ante la posibilidad inicial de que pudiera haber algún ocupa en el interior del inmueble.

Incendio casa abandonada en Perillo
Casa abandonada en Perillo
Cedida

Los bomberos de Oleiros acudieron al lugar y lograron extinguir el fuego. Posteriormente, realizaron una inspección y rastreo completo de la vivienda para descartar la presencia de personas, con resultado negativo.

Una vez concluidas estas tareas, se iniciaron labores de ventilación con la colaboración del parque comarcal de Arteixo.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Guardia Civil de Tráfico. 

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