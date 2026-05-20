Insultos y descalificaciones en el pleno de Oleiros: el alcalde amenaza con expulsar a los ediles del PSOE

Pleno en Oleiros El Ideal Gallego

El pleno extraordinario celebrado este martes en el Concello de Oleiros estuvo marcado por la tensión política y los enfrentamientos verbales entre el gobierno local y la oposición..

Durante el debate se escucharon calificativos como “bufón” e “impresentable”, además de referencias a la polémica relación entre el exministro José Luis Ábalos y Jessica Rodríguez, asunto utilizado por algunos intervinientes como arma política en medio de la discusión.

La crispación fue aumentando a lo largo de la sesión hasta el punto de que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, llegó a amenazar con expulsar del salón de plenos a los concejales del grupo socialista ante las continuas interrupciones y acusaciones cruzadas.

El pleno, que había sido solicitado para exigir explicaciones sobre la ausencia de la convocatoria ordinaria de abril, terminó convertido en un duro enfrentamiento político que evidenció el deterioro de las relaciones entre el ejecutivo municipal y la oposición.