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Oleiros

Así será el primer tanatorio de Oleiros

La instalación incorpora la primera experiencia de columbario exterior de Galicia

Redacción
20/05/2026 11:56
Las instalaciones del tanatorio de Oleiros
Las instalaciones del tanatorio de Oleiros
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Los espacios funerarios evolucionan y Oleiros será uno de los primeros municipios gallegos en incorporar un nuevo modelo de tanatorio pensado para humanizar la despedida. Tanatorio Apóstol Oleiros abrirá oficialmente sus puertas el próximo 29 de mayo con una propuesta que apuesta por la arquitectura contemporánea, la integración de la naturaleza y el bienestar emocional de las familias.

Con más de 30 años de experiencia en el sector funerario, Tanatorio Apóstol impulsa en Oleiros un proyecto que rompe con la imagen tradicional de los tanatorios para dar paso a espacios más luminosos, tranquilos y cercanos, concebidos para generar calma y acompañamiento en uno de los momentos más delicados para las personas. Además, será la primera instalación mortuoria del ayuntamiento oleirense.

Las instalaciones del tanatorio de Oleiros
Intenrior de las instalaciones del tanatorio de Oleiros

El nuevo centro incorporará además la primera experiencia de columbario exterior al aire libre de Galicia, integrando naturaleza y recuerdo en un entorno pensado para el recogimiento y la serenidad. “Queríamos crear un lugar donde las familias se sintiesen acompañadas desde la cercanía, la calma y el respeto. Un espacio más humano, más abierto y pensado para las necesidades emocionales de hoy”, destacan desde Tanatorio Apóstol.

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El nuevo Tanatorio Apóstol Oleiros contará con servicios funerarios integrales, crematorio propio con tecnología avanzada de última generación, servicio de floristería, traslados nacionales e internacionales y gestión documental, además de instalaciones diseñadas para favorecer la intimidad y el acompañamiento familiar.

La apertura responde también a la transformación que está viviendo el sector funerario, en el que las familias demandan cada vez más servicios personalizados y entornos emocionalmente cuidados, alejados de la concepción tradicional de este tipo de instalaciones.

Las instalaciones del tanatorio de Oleiros
Entrada del nuevo tanatorio

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 19.00 horas en las nuevas instalaciones ubicadas en Rúa Fonte do Ouro, 32, Iñás (Oleiros), en un acto abierto al público previa inscripción. Las personas interesadas en asistir pueden reservar plaza a través del teléfono 981 621 992 o del correo electrónico info@funerariaapostol.com.

Además del nuevo centro de Oleiros, Tanatorio Apóstol cuenta actualmente con instalaciones en Arteixo, Culleredo y Sada.

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