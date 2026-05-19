Oleiros

Oleiros inicia una campaña de denuncia por el estado de la red viaria autonómica en el municipio

Fran Moar
19/05/2026 19:39
Cartel de protesta en Oleiros
“Diversos carteis de grandes dimensións denunciarán en distintos puntos de estradas autonómicas a marxinación coa que está a actuar a Xunta en Oleiros”, indica el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, para anunciar el inicio de una campaña de denuncia por el estado en el que se encuentra la red viaria gallega en el municipio.

El primer cartel se instaló ayer en la avenida Isaac Díaz Pardo, en el tramo que conecta el núcleo de Coruxo y la urbanización Os Regos. Fuentes municipales apuntan que, en el caso concreto de esta arteria, urgen la construcción de sendas peatonales continuas y accesibles.

“Os arcéns existentes foron creados polo Concello. A única actuación realizada pola Xunta consistiu en tapar as cunetas dun tramo, tras un accidente de tráfico dun familiar dun representante do Partido Popular”, aseguran las mencionadas fuentes.

El Ayuntamiento también denuncia que otros trascendentes tramos de vías principales del municipio no disponen de aceras ni carril bici. “As beirarrúas e andéns existentes foron construídos directamente polo Concello, que asumiu as obras ante a necesidade de mellorar a seguridade viaria e facilitar a mobilidade peonil e ciclista”, insiste.

"Política caciquil"

El equipo de gobierno considera que la Xunta practica una “política caciquil e partidista que básicamente consiste en realizar as obras públicas nos municipios nos que o Partido Popular ocupa a alcaldía”.

“Esta forma arbitraria e indecente de gobernar non castiga aos gobernos municipais que non son afíns, senón que realmente atenta contra os dereitos da cidadanía e o interese xeral, poñendo en serio risco a seguridade e integridade física de milleiros de condutores e peóns, como sucede nas estradas autonómicas de Oleiros, que son as principais do concello”, apostilla el Gobierno local.

