El alcalde de Oleiros garantiza la continuidad del Ceida con la actualización de sus estatutos

Vista del castillo de Santa Cruz, sede del Ceida Quintana

“Cheguei a temer que o Ceida fose a caer pero non, vai seguir”, dijo aliviado hace unos días el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mientras anunciaba la inminente firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Xunta y la Universidad a través del cual se llevará a cabo una actualización de los estatutos de la entidad medioambiental, cuya sede se ubica en el castillo de Santa Cruz. Un acto que implica la continuidad de la institución.

El regidor explicaba que tanto Oleiros como la institución académica coruñesa tenían claro que el Ceida (Centro de extensión y divulgación universitaria de Galicia) no debía desaparecer, aunque cuestiones como la falta de pago de nóminas a los trabajadores o la inexistencia de reuniones de los tres miembros del patronato mostraban a las claras que la continuidad no estaba garantizada.

La crisis llegó a tal extremo que el Bloque Nacionalista Galego elevó la cuestión al Parlamento de Galicia. La diputada nacionalista Iria Taibo preguntó al ejecutivo autonómico por el futuro de una entidad que lleva más de dos décadas funcionando como referencia de la educación ambiental en Galicia.

La preocupación del BNG se centraba en tres cuestiones: la continuidad del proyecto, la financiación y la renovación de la dirección. Según la formación nacionalista, el puesto de director sigue pendiente de relevo tras superar su responsable la edad de jubilación, una circunstancia que se suma a las dudas sobre el convenio que regula el funcionamiento del centro y sobre los resultados de una auditoría anunciada por la Xunta.

Por su parte, la directora Xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira, defendía el papel del Ceida como centro de referencia, pero el BNG consideraba que no concretaba compromisos suficientes ni sobre la aportación económica de la Xunta ni sobre las medidas para estabilizar la institución.

Cuarenta mil personas participan anualmente en los quinientos actos, de media, que se organizan

Cabe indicar que la entidad acumula una dilatada trayectoria con una intensa labor, organizando cursos de formación, jornadas, congresos internacionales y seminarios, realizando actividades y desarrollando programas de educación ambiental, ejecutando proyectos de investigación, actuando como punto de encuentro y coordinación entre las diferentes administraciones, colectivos y agentes, proporcionando información, generando publicaciones y documentación ambiental y colaborando en la creación de redes de cooperación internacional.

Fuentes del Ceida aseguran que se organizan, en sus instalaciones de Oleiros, una media de 500 actividades por año de educación ambiental en las que participan más de 40.000 personas por año.