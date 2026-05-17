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Oleiros

García Seoane presume de una ejecución presupuestaria del 84% y un superávit de 7,1 millones

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/05/2026 17:56
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros
JAVIER ALBORÉS
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, destacó en una emisora local que tras conocerse el informe de Intervención de 2025, el Ayuntamiento cuenta con un superávit de 7.191.000 euros, “algo moi importante, ademais de ter executado o anterior orzamento nun 83,78%”, manifestó.

“Estes datos evidencian unha boa xestión, a Facenda municipal funciona ben e tamén e o resultado dos acordos urbanísticos que temos, que nos proporcionan unha gran cantidade de solo que xera moitos ingresos para o orzamento municipal. Outros concellos non poden facer isto porque non teñen planeamento”, señaló el regidor, que presumió de que estas cifras le aseguran “non ter que aprobar un plan económico-financeiro este ano”. 

En su intervención radiofónica de los viernes, García Seoane también reclamó a la Xunta que mejore la seguridad peatonal y construya aceras en las carreteras de su titularidad, como las que unen Perillo con Sada, Perillo con Oleiros y San Pedro de Nós con Cambre.

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