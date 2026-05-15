Oleiros no pagará los servicios de la empresa de limpieza a la que sancionó con 70.000 euros

El juzgado y la sede de la Policía Local serán limpiados por otra empresa JAVIER_ALBORES

Roma no pagaba a traidores y Oleiros no lo hará a empresas. Al menos a la actual concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones e inmuebles municipales.

“A empresa encargada da limpeza acábaselle o contrato en xuño e non lle imos a pagar. Impuxémoslle unha sanción por incumprimento de contrato, especialmente nos colexios. Houbo moitas queixas, especialmente das Ampas, e non imos pagar por un traballo mal feito”, aseguró ayer el alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención radiofónica de los jueves en la emisora local.

Recordó que la concesionaria, que será sustituida por otras dos, fue sancionada el pasado mes de marzo con 72.000 euros. Esto hace suponer que la totalidad de la multa será sustraída del montante que tendría previsto facturar la empresa al propio Ayuntamiento oleirense.

Esta decisión se adopta días después de que se anunciase que la gestión del servicio de limpieza pasará a depender de dos empresas tras haber sacado a licitación un nuevo contrato en el que no se tuvo en cuenta la oferta de la actual.

“A que actualmente estaba contratada, cun expediente sancionador por incumprimentos graves, quedou fora”, apuntaban en su momento fuentes

municipales.

Este nuevo acuerdo establece que, a partir del mes de noviembre, y por un período de un año, una de ellas se encargará del mantenimiento de los centros de enseñanza (662.000 euros) y otra limpiará los edificios administrativos (292.000 euros). Ambas deberán hacerse cargo del personal actual. 