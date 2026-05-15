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Oleiros

Afundación organiza en Oleiros una jornada de limpieza de especies botánicas invasoras

Redacción
15/05/2026 19:08
La sesión tendrá lugar en el Bosque dos Veciños, cerca de la iglesia de Liáns
La sesión tendrá lugar en el Bosque dos Veciños, cerca de la iglesia de Liáns
JAVIER ALBORÉS
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Más de cien personas, entre estudiantes y profesorado del Colexio de Formación Profesional Afundación, participarán el lunes 18 en una jornada de voluntariado ambiental convocada por la Obra Social de Abanca en Oleiros, que consistirá en la retirada de especies botánicas invasoras y se desarrollará de 10.00 a 13.30 horas en el Bosque dos Veciños

La acción, enmarcada en el programa de voluntariado ambiental de Afundación y Abanca ‘Traballando pola mellora do patrimonio natural’, está organizada en colaboración con el Grupo Naturalista Hábitat y el Ayuntamiento de Oleiros, y tiene como objetivo fundamental controlar la presencia de ejemplares de Tradescantia fluminensis, una especie originaria de América del Sur, “con moita capacidade colonizadora e que representa un importante perigo para as especies autóctonas como as que conforman este parque forestal, pulmón verde do concello”, señala Afundación. 

La Tradescantia fluminensis es conocida también como oreja de gato y se trata de una especie herbácea muy resistente.

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