Revuelta campesina en Dexo, Oleiros: "Seis casas de sementes teñen o monopolio mundial"

Fran Gil, Javier Río y Sonia Rodríguez, tres de los impulsores de la cita JAVIER ALBORÉS

“Este evento será moito máis que unha feira alimentaria, é un fin de semana de loita campesiña antisistema”. Son palabras de Fran Gil, uno de los seis impulsores de Dexo Terra Viva, que tendrá lugar el 27 y 28 de junio en la Casa do Pobo de Dexo (Oleiros) y que ofrecerá charlas, talleres y venta de alimentos y artesanía de productores de toda España y Portugal. La cita está organizada por la Asociación de Vecinos San Antón de Dexo.

Gil denuncia que actualmente “hai seis grandes casas de sementes que teñen o monopolio internacional e tentan que se deixe de poder reproducir sementes antigas”, por lo que esta iniciativa busca “defender a soberanía alimentaria e a biodiversidade”, además de combatir el desperdicio de productos.

Habrá charlas y exposiciones de grandes referentes de este sector a nivel estatal, entre ellos Pepe Esquinas –expresidente del Comité de Ética de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO)– y Eduardo Perote –impulsor de la asociación El Prao de Luyas, de Piñel (Valladolid), la entidad con más variedades de tomate antiguo de España, unas 1.400–.

“Piñel, con 60 habitantes, é coñecido como el pueblo que planta árboles, é un referente e cada ano fan como 12 ou 13 feiras ás que vai xente de todo o país para aprender de biodiversidade e de recuperación de espazos”, asegura Gil.

“Queremos protestar e facernos oír sobre temas relacionados coa agricultura e tamén promover talleres para todas as idades de poda, enxertos, hortofrutícolas... ademais de organizar tres mesas de debate: unha o sábado pola tarde, outra o domingo pola mañá e outra o domingo pola tarde”, detalla Fran Gil, propietario de Lúa de Dexo, una explotación sostenible en el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes con algunos de los tomates más premiados de España.

El suyo será uno de los 30 puestos de alimentación y artesanía que tendrá el mercado, con otros tantos stands de entidades sociales y ONG que se intercalarán con los anteriores.

Sostenibilidad e inclusión

“Queremos que sexa o evento máis sostible e máis inclusivo de Galicia e imos facer cousas moi pouco habituais. Non imos ter nada en todo o evento que sexa de un só uso, todo será biodegradable e compostable. Creo que imos marcar un referente. E van participar moitísimas entidades de integración social”, destaca el organizador.

Añade Gil que durante ese fin de semana, el último de junio, habrá unas 40 personas voluntarias trabajando para sacar adelante la primera edición de Dexo Terra Viva, una propuesta que llega para quedarse y que pretende llamar la atención sobre la necesidad de cuidar la tierra, el medio ambiente, los oficios y los cultivos para lograr una población más saludable y concienciada.

Desde el evento comentan que irán detallando toda la programación en sus redes sociales a lo largo de estas semanas y que tienen plan B en caso de lluvia, ya que cuentan con el pabellón polideportivo cubierto de la Casa do Pobo de Dexo. “Vai ser un evento moi guapo, convido a todo o mundo a vir”, concluye Fran Gil.

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