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Oleiros

La emblemática cafetería Preludio de Oleiros celebra su 50 aniversario

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/05/2026 20:28
La familia Martínez posa ante el restaurante Preludio
La familia Martínez posa ante el restaurante Preludio
JAVIER ALBORÉS
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La cafetería Preludio de Santa Cruz (Oleiros), uno de los establecimientos más emblemáticos del municipio, celebró este lunes por todo lo alto su 50 aniversario, en el que hubo música, sorteos y muchos momentos emotivos

Fue el 11 de mayo de 1976, horas antes del accidente del ‘Urquiola’ en la costa coruñesa, cuando José María Martínez abrió, junto a su hermano, este local frente al castillo de Santa Cruz. “Toda la vida nos dijo que los primeros meses aquello estaba muy solitario; aquí no vivían más que cinco o seis familias y se pasaba muchas horas mirando la puerta”, señala Raquel Martínez, hija de José María y quien regenta hoy en día el local junto a su hermano Miguel

A lo largo de este medio siglo el negocio se diversificó en algunos momentos –“hubo un Preludio en Cuatro Caminos y hasta hace muy poco otro en Santa Cristina”, dice Raquel–, siempre con el establecimiento de Santa Cruz como buque insignia, cuya terraza es un imprescindible en los veranos de los coruñeses. “Toda la familia hemos ido pasando por aquí. Mi hermano empezó con 16 o 17 años y nuestros hijos también han cogido la bandeja en algunos momentos, es un aprendizaje buenísimo para ellos. Yo soy la que menos llevo, tres o cuatro años. Siempre renegué de la hostelería pero estoy encantada”, relata Raquel Martínez, que esta tarde pronunció un sentido discurso donde alabó la trayectoria de su padre y su familia. 

“El secreto de estos 50 años es que él siga por aquí. Él sigue yendo todos los días a la plaza de Lugo a comprar el pescado que servimos, tenemos el listón muy alto, pero quiero pensar que sí habrá relevo generacional”, destaca la hostelera. 

Pescados, mariscos y carnes son algunas de sus especialidades, aunque su tortilla es religión para muchos, especialmente el fin de semana, cuando despachan más de medio centenar por día. A por otros 50 años.

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